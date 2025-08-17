Italia
VÍDEO: Rafael Leão marca no jogo do Milan e sai lesionado logo de seguida
Internacional português saiu com queixas na perna direita
Foi um início de temporada atribulado para Rafael Leão no Milan.
O avançado português abriu o marcador no duelo para a Taça de Itália frente ao Bari com um golo de cabeça aos 13 minutos, mas quatro minutos depois acabou por sair lesionado.
Leão regressou ao banco com queixas na perna direita depois de um duelo por uma bola e acabou substituído por Santiago Giménez.
Rafael Leão faz de cabeça o seu primeiro golo oficial da época 🛫#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeItália #Milan #Bari #dracula pic.twitter.com/UakBhOJHf0— sport tv (@sporttvportugal) August 17, 2025
