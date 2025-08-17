Foi um início de temporada atribulado para Rafael Leão no Milan.

O avançado português abriu o marcador no duelo para a Taça de Itália frente ao Bari com um golo de cabeça aos 13 minutos, mas quatro minutos depois acabou por sair lesionado.

Leão regressou ao banco com queixas na perna direita depois de um duelo por uma bola e acabou substituído por Santiago Giménez.

