O Milan, de Conceição e Félix venceu esta sexta-feira o Bolonha por 3-1 numa partida a contar para a 36.ª jornada do campeonato italiano.

Numa partida em que os jogadores dos «rossoneri» entraram em campo com os nomes das mães, em homenagem ao dia da mãe, foi preciso esperar pelo segundo tempo para se ouvir gritar golo.

No entanto, o primeiro tento do encontro foi para a equipa visitante por intermédio de um grande remate de Orsolini à passagem do minuto 49.

O jogo estava difícil para a equipa de Sérgio Conceição que apenas pode contar com João Félix, Leão estava suspenso por cartões amarelos, mas ao minuto 73, Giménez conseguiu empatar a partida depois de um bom contra-ataque milanês.

O mesmo Giménez conseguiu faturar uma vez mais poucos minutos depois, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo. Quem não viu o seu golo anulado foi Pulisic. O norte-americano aproveitou um ressalto para colocar a bola no fundo das redes do Bolonha e confirmar a reviravolta no marcador.

Até ao final, Giménez aos 90m+3 depois de um excelente trabalho individual dilatou a vantagem no resultado e garantiu o triunfo na partida.

Com este resultado, o Milan chega às quatro vitórias consecutivas para todas as competições e sobe ao oitavo lugar à condição com 60 pontos conquistados e mantém a perseguição por um lugar na Liga dos Campeões. O Bolonha tem mais dois pontos [62] e segue no sétimo posto.