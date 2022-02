A Roma empatou a duas bolas com o Verona em jogo da 26.ª jornada da Serie A, que ficou marcado pela expulsão de José Mourinho.

O técnico português protestou de forma veemente os quatro minutos de compensação dados pelo árbitro, em cima dos 90, e acabou por ver o cartão vermelho.

Quanto ao jogo, Rui Patrício e Sérgio Oliveira foram titulares. O médio cedido pelo FC Porto viu um cartão amarelo (aos 39m) e foi substituído ao intervalo.

A Roma foi surpreendida no Estádio Olímpico pela equipa do Verona, que aos 20 minutos de jogo já vencia por 2-0. Antonin Barak (5m) e Adrien Tameze (20m) maracaram os golos dos forasteiros. A reação dos giallorossi só surgiu no segundo tempo, graças a dois jovens lançados por Mourinho. Cristian Volpato (65m) e Edoardo Bove (84m) fizeram os golos que valeram o empate aos romanos.

Com este resultado, a Roma continua a desiludir e é 7.ª classificada com 41 pontos, mais quatro do que o Verona, que está no 9.º lugar.

Noutro jogo desta tarde, a Sampdoria venceu o Empoli, por 2-0, graças a um bis do veterano avançado Fabio Quagliarella.

Veja a expulsão de Mourinho: