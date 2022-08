José Mourinho começou a edição de 2022/23 da Serie A com o pé direito: na deslocação ao terreno do Salernitana, a Roma triunfou pela margem mínima, 1-0.

Rui Patrício foi titular nos giallorossi, num onze escalado pelo técnico português que contou com apenas um reforço, mas talvez o mais sonante de todos: Paulo Dybala.

Bryan Cristante, com um remate cruzado que se encaminhou caprichosamente para a baliza depois de um desvio, fez o único golo do encontro aos 33 minutos. O médio italiano, refira-se, esteve ligado ao Benfica entre 2014 e 2018.

No segundo tempo, José Mourinho estreou mais dois reforços, Matic (também ex-Benfica) e Wijnaldum. O médio neerlandês, refira-se, estreou-se mesmo com um golo, anulado no entanto por fora de jogo.

A Roma de Mourinho entra assim da melhor maneira na Serie A e junta-se ao grupo da frente que já tem três pontos e que conta com clubes como o campeão Milan, o Inter de Milão ou a rival Lazio.

Spezia também entra com o pé direito

À mesma hora, o Spezia triunfou na receção ao Empoli, também por 1-0. M'Bala Nzola fez o único golo aos 36 minutos.