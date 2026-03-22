A Roma venceu este domingo o Lecce por 1-0, no Estádio Olímpico, num encontro a contar para a 30.ª jornada da liga italiana.

Com os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel no lado visitante, o único golo do encontro foi apontado aos 53 minutos, por intermédio do jovem Robinho Vaz, ao corresponder de cabeça a um cruzamento de Mario Hermoso.

Com este triunfo, a Roma segue no sexto lugar com 54 pontos, a três dos lugares que valem entrada da Liga dos Campeões. Já o Lecce caiu para o 18.º posto, o primeiro abaixo da linha de água, com 27 pontos conquistados.

Veja aqui o resumo do encontro: