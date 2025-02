A quatro dias da receção ao FC Porto, na segunda mão do play-off da Liga Europa, a Roma sorriu na visita ao terreno do Parma, por 1-0.

Depois de seis jogos sem vencer, o Parma procurava voltar aos triunfos, mas aos 31 minutos viu esse sonho estreitar-se após Giovanni Leoni receber um cartão vermelho direto.

A Roma aproveitou e logo de seguida abriu o marcador, aos 33 minutos, com um livre certeiro de Matías Soulé.

Na segunda parte, o marcador manteve-se intacto e a Roma conseguiu somar mais três pontos. Paulo Dybala, que saiu lesionado no Dragão, não foi convocado.

Com este resultado, a Roma está em nono lugar, com 37 pontos. O Parma está em 18.º, com 20.

No outro jogo da tarde, o Monza e o Lecce anularam-se num dia em que vários portugueses atuaram. No lado do Monza, Dany Mota e Pedro Pereira foram titulares. Pelo Lecce, Tiago Gabriel ficou no banco e Danilo Veiga estreou-se com a camisola da equipa italiana.

O Monza mantém-se na última posição, com 14 pontos. O Lecce está em 15.º, com 25.

Por fim, a Udinese atropelou o Empoli, por 3-0. Ekkelenkamp (19m e 65m) e Thauvin (90m) marcaram os golos.

No que toca à qualificação, a Udinese está em 10.º, com 33, e o Empoli está em 17.º, com 21.