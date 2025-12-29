A Roma regressou este domingo às vitórias na Liga italiana, ao bater o Génova de Vitinha (ex-Sp. Braga) por 3-1, no Estádio Olímpico, em encontro da 17.ª jornada da Serie A, recuperando o quarto lugar da classificação, o último de acesso à Liga dos Campeões.

Depois de quatro jornadas sem vencer, com três derrotas, a mais recente frente à Juventus (2-1), a equipa romana resolveu cedo a partida. À passagem da meia hora já vencia por 3-0, num início avassalador que devolveu confiança aos adeptos.

Matías Soulé inaugurou o marcador aos 14 minutos, com um remate de pé esquerdo, aproveitando um mau alívio da defesa do Génova. Cinco minutos depois, Manu Koné ampliou a vantagem, assinando o primeiro golo da temporada, num disparo que ainda sofreu um desvio. O terceiro surgiu aos 31 minutos, quando Ruslan Malinovskyi falhou um atraso em zona proibida e ofereceu o golo a Ferguson.

Na segunda parte, a Roma baixou o ritmo e geriu a vantagem, permitindo que o Génova, que contou com o português Vitinha no onze inicial, chegasse ao golo de honra já perto do fim, por Jeff Ekhator, aos 87 minutos.

Com este triunfo, os romanos somam agora 33 pontos e reassumem o quarto posto, superando a Juventus, que tem 32. A Serie A é liderada pelo Inter, com 36 pontos, seguido de AC Milan (35) e Nápoles (34), todos com menos um jogo disputado.

O Génova, por sua vez, mantém-se no 17.º lugar, com 14 pontos, apenas dois acima da zona de despromoção.