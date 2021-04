A Juventus está de volta ao pódio da Série A depois de bater o Nápoles por 2-1, em Turim, no polémico jogo que tinha ficado adiado desde a terceira jornada. Cristiano Ronaldo abriu caminho para a vitória depois de um grande lance desenhado por Chiesa. A equipa de Turim ultrapassa, assim, a Atalanta na classificação, mas continua a doze pontos do Inter que, também esta quarta-feira, bateu o Sassuolo também por 2-1.

Os dois emblemas partiam para este jogo com os mesmos 56 pontos na luta na luta pelo último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Estava muito em jogo por isso não surpreendeu que o jogo tenha começado com uma intensidade elevada.

Andrea Pirlo voltou a poder contar com os laterais brasileiros Danilo e Alex Sandro, o que permitiu a subida de Cuadrado para o meio-campo, com Chiesa e Bentacur bem abertos nas alas no apoio a Cristiano Ronaldo e Morata.

O Nápoles, com Mário Rui no banco, apresentou-se com um meio-campo reforçado, com Fabian Ruiz e Demme à frente da defesa, mas com Lozano, Zielinski e Insigne bem soltos no apoio direto a Mertens.

O jogo começou com uma elevada intensidade, com as equipas a atacar à vez e uma oportunidade clara para cada lado logo nos primeiros cinco minutos. A primeira para a Juventus, com Danilo a descer pelo flanco e a cruzar para a entrada de Ronaldo tentou cabecear, mas acertou apenas de raspão. O internacional português ficou furioso e deu dois pontapés no poste. Resposta imediata da Juventus, com Lozano, em boa posição, a atirar por cima da barra.

Sem tempo para respirar, os dois emblemas continuaram a meter muita intensidade no jogo até que, aos 13 minutos, Chiesa partiu tudo no flanco direito, deixando dois adversários pelo caminho, em drible, antes de cruzar para a finalização de Cristiano Ronaldo. 25.º golo do internacional português em 26 jogos na Série A esta época.

Em vantagem, a equipa de Turim procurou quebrar o ritmo, com posse de bola, assumindo o controlo do jogo, diante de um adversário que procurava recuperar o ritmo inicial. Mas foi de facto a Juventus que foi controlando o jogo e até podia ter ampliado a vantagem num lance individual de Cuadrado.

O Nápoles só conseguiu voltar a aparecer perto do intervalo, com um remate de Insigne a rasar a barra. Os visitantes queixaram-se ainda de uma alegada falta de Alex Sandro sobre Zielinski, mas o árbitro nada assinalou, tal como não tinha assinalado uma falta evidente sobre Chiesa no lado contrário.

A segunda parte voltou a começar com uma intensidade elevada, mas Gattuso não esperou muito para promover as primeiras alterações, procurando mudar o jogo com as entradas de Osimhen e Politano. O nigeriano trouxe ainda mais velocidade ao jogo, diante de uma Juventus mais retraída, mas engatilhada para responder em contra-ataque.

O jogo seguiu, assim, com o Nápoles balanceado no ataque e a Juventus à espreita de um erro para dobrar a vantagem e segurar o importante triunfo. Morata contou com uma boa oportunidade, numa rápida transição, com três jogadores da Juventus para dois do Nápoles, mas o espanhol só soltou a bola quando Chiesa já estava adiantado.

O Nápoles nunca baixou os braços e Fábian Ruiz, com um forte remate, voltou a colocar Buffon à prova, mas foi a Juventus que voltou a marcar, com Dybala, poucos minutos depois de ter entrado, a bater Meret, com o pé esquerdo, com um remate colocado. Um golo muito festejado pelos jogadores da Juventus.

O Nápoles acusou o golo e, apesar de não ter baixado os braços, já não conseguiu manter a mesma intensidade que exibiu no início do jogo. A Juventus, por seu lado, apresentou-se ainda mais confortável na defesa da vantagem, mas, a um minuto do final, Chiellini fez falta sobre Osimhen na área e Insigne reduziu a diferença no marcador e recuperou a intensidade do jogo nos descontos.

Não houve mais golos e, com este triunfo, a Juventus regressa ao pódio da Série A, ultrapassando a Atalanta para chegar ao terceiro lugar, mas continua a doze pontos do líder Inter Milão que, também esta quarta-feira, recebeu e bateu o Sassuolo, também por 2-1.

Romelu Lukaku abriu o marcador, aos 10 minutos, a passe de Ashley Young, enquanto Lautaro Martinez aumentou a vantagem dos neroazzurri, aos 67 minutos, a passe do avançado belga. Hamed Traoré marcou o golo solitário do Sassuolo a cinco minutos do final.