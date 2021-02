Esta noite foi noite de Cristiano Ronaldo e ficou tudo mais fácil para a Juventus, com o internacional português a abrir caminho para a vitória sobre o Crotone com duas cabeçadas antes do intervalo. O jogo estava difícil para o campeão italiano, a procurar recuperar a confiança depois dos desaires diante do Nápoles e do FC Porto, frente ao último classificado da Série A, mas CR7 resolveu tudo e purificou o ar de Turim antes da receção ao FC Porto para o segundo embate dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A Juventus fechou, assim, a 23.ª jornada da Série A com um resultado obrigatório, depois de ter caído para o sexto lugar da classificação durante o fim de semana. Os dois golos de Ronaldo permitiram à equipa de Turim saltar para o terceiro lugar, mas a verdade é que o jogo não foi nada fácil para o campeão italiano. Com Arthur e Cuadrado lesionados e Rabiot castigado, Pirlo fez três alterações em relação ao último jogo no Dragão, devolvendo a baliza a Buffon, lançando Demiral para o lugar de Chiellini na defesa e compondo o meio-campo com Bentancur no lugar do castigado Rabiot.

O jogo começou com um ritmo baixo e com um Crotone com Pedro Pereira a titular no lado direito da defesa, sem nada a perder, com uma elevada posse de bola e a chegar facilmente junto da área de Buffon. A Juventus, com muitas dificuldades em controlar a zona central do terreno, desesperava por ter a bola e as primeiras oportunidades até foram do destemido adversário, com destaque para as oportunidades de Reca e Messias.

Ramsey perdia muitas bolas e McKennie não conseguia dar profundidade no corredor esquerdo, diante de um Crotone mais disponível do que é habitual para lutar por todas as bolas. Cristiano Ronaldo ainda arrancou um livre à entrada da área, mas na marcação, acertou em McKennie e o lance perdeu-se.

O jogo parecia estar muito amarrado para a Juventus quando, já perto do intervalo, Cristiano Ronaldo resolveu a contenda em dois momentos. Aos 38 minutos, Alex Sandro picou a bola para a área, Ronaldo arrancou e, de cabeça, marcou à vontade.

Estava aberto o caminho para a vitória e CR7 decidiu voltar a percorrê-lo antes do intervalo com novo golo: o internacional português começou por disparar fortíssimo fora da área, o guarda-redes do Crotone defendeu, mas Ramsey recuperou a bola e cruzou para Ronaldo, com uma elevação incrível, voltar a marcar de cabeça. Ainda antes do intervalo, Ronaldo esteve muito perto de completar um hat-trick, mas a bola passou a rasar o poste.

A segunda parte foi bem mais tranquila, com a Juventus a gerir o jogo e Cristiano Ronaldo à procura de mais um hat-trick para a já sua extensa coleção. O internacional português esteve de facto muito perto de marcar um terceiro golo, mas foi McKennie, na sequência de um canto, que assinou o 3-0.

A Juventus dominava o jogo agora a seu bel-prazer, trocando a bola de uma ala a outra e criando oportunidades atrás de oportunidades, num forte contraste com as dificuldades que tinha evidenciado no primeiro tempo. Pirlo lançou Morata e o avançado espanhol também esteve muito perto de marcar na primeira vez que tocou na bola.

Só deu Juventus até ao final do jogo e a equipa de Turim soma três importantes pontos antes da receção ao FC Porto, saltando do sexto para o terceiro lugar da classificação da Série, mas ainda a quatro pontos do Milan e a oito do líder Inter.