Sem José Mourinho, de fora por castigo, a Roma perdeu em casa com a Sassuolo por 4-3 e falhou a oportunidade para ultrapassar a Lazio e colar-se ao Inter no segundo lugar da Liga italiana.

Com um Olímpico cheio e ao lado do treinador português, a Roma acabou por ter uma tarde para esquecer. Antes dos 20 minutos, por exemplo, já perdia por 2-0, com bis do avançado francês Armand Laurienté (13m e 18m).

Aos 26 minutos, Zalewski reduziu para os Giallorossi, que voltaram à discussão do jogo que acabou comprometida em cima do intervalo.

Numa ação incompreensível e sem a bola em disputa após uma defesa de Rui Patrício, Kumbulla pontapeou um adversário, o árbitro foi alertado pelo VAR e assinalou para a marca de penálti, expulsando também o defesa albanês. Berardi converteu o castigo máximo e o jogo chegou ao intervalo com os visitantes a vencer por 3-1.

Na segunda parte, Dybala assinou um grande golo aos 50 minutos, mas Pinamonti voltou a dar conforto à Sassuolo ao minuto 75.

Apesar das dificuldades, a Roma nunca atirou a toalha ao chão, mas o melhor que conseguiu foi reduzir para 4-3 já em tempo de compensação por intermédio de Wijnaldum.

Com este resultado, a Roma mantém-se com 47 pontos e pode cair no final desta jornada para fora da zona de acesso à Liga dos Campeões.