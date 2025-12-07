A Roma somou este domingo a segunda derrota consecutiva na Serie A italiana ao perder por 1-0 no terreno do Cagliari, num encontro da 14.ª jornada da comeptição.

A formação de Daniele De Rossi procurava reagir ao desaire diante do Nápoles, mas encontrou um Cagliari agressivo, intenso e sempre perigoso nos momentos iniciais. Os insulares entraram melhor e criaram várias aproximações à baliza, sobretudo por Folorunsho, a grande figura da equipa, que combinou bem com Adopo e Borrelli.

Logo após o recomeço, a partida mudou de rumo. Celik derrubou Folorunsho quando este se isolava e viu cartão vermelho direto. No livre subsequente, Esposito obrigou Svilar a uma excelente defesa.

O guarda-redes sérvio, ex-Benfica e um dos mais consistentes jogadores giallorossi esta época, segurou tudo o que pôde, mas a resistência durou até aos 82 minutos.

Foi então que o suplente Gianluca Gaetano apareceu solto na pequena área para finalizar um cruzamento de Esposito, batendo Svilar e dois defensores que ainda tentaram evitar o golo.

Com este resultado, a Roma segue no quarto lugar com 27 pontos conquistados, mais 13 que o Cagliari, no 14.º posto.

Veja aqui o resumo do encontro: