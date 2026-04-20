Tiago Gabriel marcou esta segunda-feira o golo do Lecce que garantiu o empate na receção à Fiorentina (1-1), num ponto que pode ser muito importante para a manutenção na Liga italiana, no fecho da 33.ª jornada.

O central português, antigo jogador do Estrela da Amadora, fez o seu segundo golo na Serie A, aos 71 minutos, repondo a igualdade no marcador, depois de o inglês Jack Harrison ter dado vantagem à equipa de Florença à passagem da meia-hora.

Um golo que surgiu na marcação de um pontapé de canto da direita, com Tiago Gabriel a desviar de cabeça, junto ao primeiro poste, para depois festejar com um pontapé na bandeirola de canto, atitude punida com um cartão amarelo.

O central português foi titular na equipa do Lecce, assim como o seu compatriota Danilo Veiga, como lateral direito.

Com este empate, o Lecce continua no 18.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, em igualdade com a Cremonese, numa altura em que Verona e Pisa, ambos com 18 pontos, já estão praticamente condenados a jogar na Serie B na próxima época.

Com cinco rondas por disputar, Lecce e Cremonese vão, assim, protagonizar um duelo a dois pela manutenção, já que o Cagliari, 16.º, soma 33 pontos, já está mais confortável na classificação.

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