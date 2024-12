Com um golo espetacular do meio-campo, o Torino foi a Empoli reclamar três pontos com uma vitória (1-0) que lhe permitiu alcançar o adversário direto na classificação, no jogo de abertura da 16.ª jornada da Série A da liga italiana.

Um jogo que fica definitivamente marcado pelo golo de Che Adams, aos 70 minutos, com o internacional escocês a passar a linha do meio-campo a tirar um chapéu longo ao guarda-redes do Empoli que, adiantado, se limitou a virar para ver a bola entrar na sua baliza.

Um golo solitário que permite ao Torino alcançar o Empoli a meio da classificação, agora ambos com 16 pontos.

Confira a classificação da Série A

Veja o grande golo de Che Adams: