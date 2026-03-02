VÍDEO: Udinese vence por 3-0 e agrava crise da Fiorentina
Derrota deixa equipa de Florença novamente colada à zona de despromoção
A Udinese recebeu e venceu a Fiorentina (3-0) esta segunda-feira, no encerramento da 27.ª jornada da Serie A.
A vantagem surgiu cedo para a equipa da casa, logo aos 10 minutos, com Christian Kabasele a marcar de cabeça na sequência de um canto de Nicolò Zaniolo.
Obrigada a reagir, a Fiorentina assumiu o controlo na segunda parte, mas foi a Udinese que voltou a faturar. Keinan Davis sofreu penálti de Daniele Rugani e converteu o pontapé da marca dos 11 metros para o 2-0 aos 63 minutos.
Já nos descontos, Adam Buksa (90+4m) aproveitou novo erro de Rugani para bater David De Gea e fixar o resultado final.
A Fiorentina, que vinha de quatro jogos consecutivos a pontuar, segue no 16.º lugar, com os mesmos 24 pontos de Cremonese e Lecce, a primeira equipa em zona de descida. Já a formação de Udine está no décimo posto com 35 pontos conquistados.
Veja aqui o resumo do encontro: