VÍDEO: Vitinha marca, mas não evita derrota do Génova frente ao Inter
«Nerazzurri» venceram por 2-1
O Inter venceu este domingo o Génova por 2-1 numa partida a contar para a 15.ª ronda da Serie A italiana.
A formação visitante entrou melhor no encontro e logo aos seis minutos chegou ao golo por intermédio de Bisseck com assistência de Lautaro Martínez.
O argentino depois de oferecer, acabou por dilatar a vantagem nerazzurra no marcador à passagem dos 38 minutos.
Na segunda parte, o português Vitinha que começou a partida como titular acabou por conseguir reduzir a diferença num lance bem trabalhado. O avançado recuperou a bola, contornou Sommer e atirou para o fundo de uma baliza deserta.
Vitinha reduz com um belo golo 🥵#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Genoa #InterMilão #placardit pic.twitter.com/QuTIGnHd4v— sport tv (@sporttvportugal) December 14, 2025
Mesmo assim, o tento luso não foi suficiente para evitar a derrota do Génova que cai para o 16.º lugar da classificação liderada novamente pelo Inter, com 33 pontos conquistados.