O Inter venceu este domingo o Génova por 2-1 numa partida a contar para a 15.ª ronda da Serie A italiana.

A formação visitante entrou melhor no encontro e logo aos seis minutos chegou ao golo por intermédio de Bisseck com assistência de Lautaro Martínez.

O argentino depois de oferecer, acabou por dilatar a vantagem nerazzurra no marcador à passagem dos 38 minutos.

Na segunda parte, o português Vitinha que começou a partida como titular acabou por conseguir reduzir a diferença num lance bem trabalhado. O avançado recuperou a bola, contornou Sommer e atirou para o fundo de uma baliza deserta.

Mesmo assim, o tento luso não foi suficiente para evitar a derrota do Génova que cai para o 16.º lugar da classificação liderada novamente pelo Inter, com 33 pontos conquistados.

RELACIONADOS
Itália: Lazio de Nuno Tavares vence com nove jogadores
VÍDEO: Milan empata, Nápoles perde e liderança da Serie A fica em aberto