Intenso, eletrizante e literalmente escaldante. O Nápoles de Gattuso foi a Génova ganhar à Sampdória de Ranieri por 4-2 num jogo da 22ª jornada da Série A em que até teve um golo marcado com uma tocha a arder em plena área.

Foi precisamente no lance do primeiro golo, logo aos três minutos. Caiu uma tocha à esquerda do guarda-redes da Samp e, logo a seguir, Zielinski cruzou da esquerda e Milik abriu o marcador com uma cabeçada. Foi uma entrada forte do Nápoles que, com Mário Rui a titular, duplicou a vantagem aos 16 minutos com Eljif Elmas a finalizar um grande lance de Giovanni Di Lorenzo.

A equipa da casa reagiu bem e ainda reduziu a diferença na primeira parte, aos 26 minutos, com Fabio Quagliarella a marcar a passe de Albin Ekdal. Um golo que empolgou a Sampdória e as bancadas do Luigi Ferraris Gaston Ramirez teve uma oportunidade soberana para empatar ainda antes do intervalo, mas os visistantes seguraram a curta vantagem.

O jogo seguiu intenso no segundo tempo, com a Samp à carregar e o Nápoles a responder com transições rápidas. Já aos 71 minutos, Manolas fez falta sobre Quagliarella na área e, na conversão do castigo máximo, Gabbiadini atirou tenso, Meret ainda chegou à bola, mas não consegue evitar o empate.

O Nàpoles voltou a pressionar nos instantes finais e acabou por recuperar a vantagem, aos 83 minutos, num lance de tiro ao boneco que contou com a participação de Mário Rui, com Diego Demme a desferir o golpe final que permitiu à equipa de Gattuso reclamar os três pontos no Luigi Ferrraris. Ainda a fechar o jogo, que contou com sete minutos de compensação, Dries Mertens ainda fez um quarto golo para os visitantes, tirando proveito de uma saída em falso de Emil Audero da baliza.

Com esta vitória, o Nápoles regressa à primeira metade da classificação, subindo ao 10.º lugar, com 30 pontos, enquanto a Sampdória segue no 16.º, com 20.

