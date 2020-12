A Fiorentina está ter um início de Serie A atribulado e nesta segunda-feira livrou ao cair do pano de mais uma derrota embaraçosa, desta feita na receção ao Genova (1-1), que à entrada para a 10.ª ronda do campeonato estava no penúltimo lugar.

Os minutos finais da partida foram de emoção extrema e os golos surgiram nesse período. Depois de um nulo ao cabo de 89 minutos, o avançado croata Marko Pjaca aproveitou um posicionamento deficiente da defesa «viola» para arrancar na direção da baliza contrária e inaugurar o marcador para o Genova.

O golo tirava o Genova da zona de despromoção e empurrava para lá a Fiorentina, que ainda foi a tempo de reagir. No oitavo minuto do tempo de compensação e naquele que foi o último lance do jogo, Nikola Milenkovic, depois de alguma insistência, fez o 1-1 final e deixou tudo como estava minutos antes: empatado.

Este foi o quinto jogo seguido da Fiorentina sem ganhar para a Serie A e o quarto para o Genova, que tem 6 pontos no campeonato, menos três do que a equipa «viola».