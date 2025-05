Golpe de teatro na Série A da liga italiana com o líder Nápoles a tropeçar, em pleno Estádio Diego Armando Maradona, diante do Génova de Vitinha (2-2), ficando com apenas um ponto de vantagem sobre o Inter quando faltam apenas duas jornadas para o final da época em Itália.

O Nápoles até entrou bem no jogo e adiantou-se no marcador, aos 16 minutos, com McTominay, com uma espetacular assistência, a lançar Lukaku na profundidade e com o belga a abrir o marcador.

No entanto, o Génova reagiu em força e, aos 30 minutos, o português Vitinha rematou à trave. Mais três minutos e o Génova gelou mesmo as bancadas do estádio, com o guarda-redes Alex Meret, infeliz, a desviar a bola para a própria baliza, na sequência de uma cabeçada de Honest Ahanor.

O empate manteve-se até ao intervalo, mas, já na segunda parte, aos 64 minutos, o Nápoles recuperou a vantagem, com mais uma assistência de McTominay, desta vez a lançar Raspadori que entrou na área e fuzilou Siegrist com um remate cruzado.

O Nápoles voltava a sorrir, mas, aos 83 minutos, novo balde de água fria, com Martin a cruzar da esquerda para a cabeçada imparável do central Johan Vásquez que voltava a nivelar o resultado.

Antonio Conte ainda lançou o ex-benfiquista David Neres para o ataque, mas desta vez já não foi a tempo de desfazer a igualdade.

Um empate que deixa o Nápoles com apenas um ponto de vantagem diante do campeão Inter à partida para duas últimas jornadas.

O Nápoles, na próxima ronda, visita o Parma, e, depois, fecha o campeonato em casa diante do Cagliari. O Inter, por seu lado, recebe primeiro a Lazio, e, na última ronda, visita o campo do Como.

