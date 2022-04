O Inter de Milão venceu em casa o Verona por 2-0 continua sem atirar a toalha ao chão na luta pela revalidação do título de campeão italiano.

Barella (22m) e Dzeko (30m) apontaram os golos dos nerazzurri.

Com este resultado, o Inter chega aos 66 pontos na Serie A, os mesmos de Nápoles e menos um do que o líder Milan. As três equipas têm todas 31 jogos realizados.

Já o Verona, que não contou com Miguel Veloso, está confortável a meio da tabela com 45 pontos.