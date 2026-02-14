O jogo grande da jornada 25 do campeonato italiano entre o Inter e a Juventus terminou com o triunfo da formação de Milão (3-2) já em cima do minuto 90, num encontro em que a Vecchia Singora esteve a jogar com dez durante toda a segunda parte.

No Giuseppe Meazza, Francisco Conceição foi titular na Juventus, mas foi a equipa da casa começou melhor e chegou ao golo depois de Cambiasso (17m) ter colocado a bola na própria baliza, quando tentou desviar um cruzamento de Luis Henrique.

Di Gregorio bem que esticou o pé mas não foi suficiente para evitar o auto-golo de Cambiasso

O defesa da Juventus foi capaz do pior e do melhor. Cerca de dez minutos depois, McKennie cruzou rasteiro do lado direito, ninguém afastou a bola e Cambiasso surgiu no centro da área para igualar a partida.

No entanto, a reação bianconera saiu algo hipotecada pois Kalulu viu dois amarelos em dez minutos e foi expulso ainda antes do intervalo.

No segundo tempo o Inter voltou a chegar à vantagem no marcador. À passagem do minuto 76, Dimarco colocou a bola com conta, peso e medida, na cabeça de Esposito que faturou com um grande remate.

Mesmo reduzida a dez unidades, a Juventus conseguiu reagir por intermédio de Locatelli (83m). McKennie voltou a produzir uma assistência para o médio italiano rematar colocado para o 2-2.

Porém, o Inter não desistiu e chegou mesmo à vitória, já em cima do final do encontro. Zielinski (90m) desferiu um grande remate de fora da área e a bola só parou no fundo das redes da Juventus, perante um Di Gregorio pregado ao solo.

Com este triunfo, o Inter segue na liderança da classificação, com 61 pontos conquistado, mais 15 que a Juventus, no quinto lugar.