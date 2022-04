A Juventus venceu fora o Cagliari por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga italiana.

A equipa da casa, que vinha de quatro derrotas seguidas na Série A, até foi a primeira a marcar, por intermédio de João Pedro aos 10 minutos. Remate colocado sem hipóteses para Szczesny.

De Ligt empatou para a Vecchia Signora em cima do descanso num golpe de cabeça e o inevitável Vlahovic deu a vitória à ex-equipa de Cristiano Ronaldo ao minuto 75 após excelente assistência de Dybala.

A Juventus está no quarto lugar da Liga italiana com 62 pontos, menos cinco do que o líder Milan, que tem, tal como o Inter (2.º) e o Nápoles (3.º) menos um jogo do que a equipa de Turim.