Dois dias após o despedimento de Patrick Vieira, que deixou o Genova com apenas três pontos nas nove primeiras jornadas da Liga italiana e sem qualquer vitória, os Rossoblu somaram estrearam-se a vencer na competição.

Com Vitinha a titular, o até agora «laterna vermelha» da Serie A foi ao terreno da Sassuolo vencer por 2-1.

Malinovskyi inaugurou o marcador para os visitantes aos 18 minutos, mas o internacional italiano Domenico Berardi empatou a abrir a segunda parte para os anfitriões.

Já em tempo de compensação, numa altura em que Vitinha já não estava em campo (o ex-Sp. Braga saiu à hora de jogo), o conjunto orientado de forma interina por Roberto Murgita chegou à vitória por intermédio de Leo Ostigard numa cabeçada certeira na sequência de um livre lateral.

Com este resultado, o Genova passa a somar 6 pontos na Serie A, saltando do 20.º para o 18.º posto (o primeiro imediatamente abaixo da zona de despromoção) e passa a «lanterna vermelha» para a Fiorentina.