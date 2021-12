A Roma perdeu pela segunda vez na Serie A e já leva sete derrotas no campeonato, em 16 jornadas. José Mourinho lamentou as muitas ausências e a falta de «potencial ofensivo» na receção ao Inter. Os nerazzurri ganharam por 3-0 no Olímpico.



«Em condições normais, o Inter é mais forte do que nós. Na época passada acabou com mais 29 pontos do que nós. Imaginem, então, em condições anormais como a de hoje. Tivemos oito ausências na equipa e isso fez com que não tivéssemos potencial ofensivo», disse o treinador no final.



«Era muito importante aproveitar as poucas oportunidades que o jogos nos ia dar. E nós tivemos duas, antes ainda de o Inter marcar. E quando não estamos fortes no ataque, não podemos cometer erros atrás.»



Mouinho considerou que o primeiro golo do Inter foi «ridículo» e o terceiro «quase ridículo».



«Venceu a equipa mais forte. Ainda por cima hoje ficámos com dois jogadores suspensos para o próximo jogo. Temos um recorde disciplinar incrível, parecemos uns assassinos. O Zaniolo e o Mancini falham o próximo jogo.»