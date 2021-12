Apesar da vitória da Roma (2-0), José Mourinho não ficou agradado com a expulsão de Felix Afena-Gyan diante do Spezia. O jovem ganês entrou no decorrer do segundo tempo e, em pouco mais de 20 minutos, viu dois cartões amarelos.

«Pela quantidade de cartões que levámos parecemos uma equipa de assassinos», disse o treinador português, citado pelo Corriere dello Sport.

«Disse ao Cristante para ir devagar com o árbitro porque ele não é o Bonucci ou um jogador que tenha um estatuto que pode permitir certas coisas ao árbitro», acrescentou.

A Roma é a terceira equipa que viu mais cartões na Serie A (50), apenas superada pela Sampdoria (54) e Venezia (53). Relativamente a faltas cometidas, os Giallorossi surgem no nono lugar, entre 20 equipas.