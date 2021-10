O médio Lorenzo Pellegrini renovou contrato com Roma por mais quatro temporadas, até junho de 2026, anunciou hoje o clube treinado pelo português José Mourinho.

«Não consigo explicar o sentimento. Sempre quis cimentar a ligação com a minha equipa e com a minha cidade. Não há nada melhor do que isto», afirmou o capitão dos ‘giallorossi’, em declarações publicadas no site oficial do clube italiano, com o qual terminava contrato em 2022.

Horas antes de o emblema romano anunciar oficialmente a renovação, José Mourinho já tinha confirmado o acordo, na antevisão da partida com o Empoli, referindo-se ao médio internacional italiano como «um jogador de qualidade, um talismã, um rapaz de Roma e adepto da Roma, que cresceu no clube e se tornou capitão».

Lorenzo Pellegrini, de 25 anos, fez toda a carreira na Roma, à exceção de duas temporadas em que representou o Sassuolo, entre 2015 e 2017. Na presente época, a primeira sob o comando de Mourinho, soma nove jogos e seis golos, sendo mesmo o melhor marcador da formação romana.