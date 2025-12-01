Más notícias para a Juventus, que perde o seu principal goleador, Dusan Vlahovic, para os próximos meses devido a uma lesão na coxa esquerda, sofrida na partida da 13.ª jornada da Serie A, frente ao Cagliari.

Em comunicado, a Vecchia Signora detalha que o internacional sérvio sofreu «uma lesão de grau elevado na junção músculo-tendinosa do adutor longo esquerdo», prevendo-se uma paragem prolongada, que pode ir de três a cinco meses.

Bollettino Medico | Le condizioni di Dusan Vlahovic — JuventusFC (@juventusfc) December 1, 2025

Desta forma, Vlahovic vai falhar o que resta disputar na fase regular da Liga dos Campeões, com destaque para a receção ao Benfica, no dia 21 de janeiro, para a quinta e penúltima jornada.

O avançado sérvio, de 25 anos, é o melhor marcador da Juventus na atual temporada, com seis golos em 17 jogos.