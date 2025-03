O problema seria o treinador?

Este sábado, na estreia de Igor Tudor como treinador, a Juventus venceu este sábado o Génova pela margem mínima. Este foi o primeiro jogo desde o despedimento de Thiago Motta.

A disputar a 30.ª jornada da liga italiana, a Vecchia Signora garantiu três pontos com o golo solitário de Kenan Yildiz aos 25 minutos, após assistência de Dušan Vlahović.

No lado da Juventus, Renato Veiga foi titular, Francisco Conceição entrou aos 66 minutos e Alberto Costa voltou a ficar no banco.

Com este resultado, a está em quinto lugar, com 55 pontos. O Génova está em 12.º, com 35.

Nos outros jogos da tarde, o Como empatou na receção ao Empoli (1-1) e o Bolonha venceu no terreno do Venezia (1-0).