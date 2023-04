A Federação Italiana de Futebol anunciou esta sexta-feira a suspensão do castigo de interdição da bancada sul do Estádio da Juventus, por um jogo, no seguimento dos insultos racistas para com o avançado belga Romelu Lukaku, do Inter Milão.

Esta decisão significa que a Juventus poderá ter estádio cheio no próximo jogo da Liga italiana, contra o líder Nápoles.

Lukaku foi alvo de insultos no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, em que Juventus e os «nerazzurri» empataram 1-1, com o belga a igualar, de grande penalidade, já nos descontos.

O clube de Turim, adversário do Sporting na Liga Europa, disse estar a trabalhar com as autoridades para identificar os adeptos que entoaram insultos racistas contra o belga.