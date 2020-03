Quando se soube que Gonzalo Higuaín «fugira» da quarentena em Itália para viajar até à Argentina, as críticas não se fizeram esperar. Dois dias depois da viagem, porém, sabe-se que o «comportamento irresponsável» do avançado da Juventus tem uma explicação forte: a doença da mãe.



«A nossa mãe está a lutar contra uma doença chamada cancro», referiu o irmão de Gonzalo, Nico Higuaín. «Seguramente, a estes seres notáveis que só dizem mal a saúde da minha mãe importa pouco. Só lhes importa mencionar a palavra mágica e essa palavra é 'Higuaín'. Assim funciona o 'business'.»



Nico aproveitou para acrescentar que Gonzalo viajou com a autorização da Juventus e com um certificado médico relativo à Covid-19. O internacional argentino não está infetado, ao contrário do compatriota Dybala.