Com Francisco Conceição a titular, a Juventus cedeu um empate caseiro (2-2) frente ao Parma, num jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga Italiana.

O conjunto visitante até entrou a vencer, já que logo aos três minutos, Del Prato recebeu de Balogh e atirou para o fundo da baliza, gelando assim os adeptos presentes em Turim. À passagem da meia-hora de jogo, McKennie restabeleceu a igualdade no marcador, ainda que antes do intervalo, o Parma tenha voltado a passar para a frente do marcador, graças ao golo de Sohm.

Este resultado trouxe alguma pressão à Juventus para o segundo tempo, mas Francisco Conceição tratou de acalmar os ânimos. Aos 49 minutos, o internacional português assistiu Weah e o avançado fez o que lhe competia e bateu o guardião do Parma. Apesar do domínio no segundo tempo, a equipa da casa não conseguiu dar a volta ao marcador e somou o sexto empate nesta edição do campeonato, mantendo-se (ainda assim) sem derrotas.

Nos restantes jogos desta quarta-feira, o Inter deslocou-se até ao reduto do Empoli e venceu por 3-0, com destaque para o «bis» de Frattesi e manteve assim a desvantagem de quatro pontos para o líder, Nápoles.

Uma posição atrás (no terceiro lugar), a Atalanta recebeu e venceu o Monza, de Dany Mota e Pedro Pereira, por 2-0, somando assim o quarto triunfo consecutivo na competição. Samardzic e Zappacosta assinaram os golos da equipa de Bérgamo, que soma 19 pontos ao fim de dez jornadas na Liga Italiana.

Confira o resultado do outro jogo desta terça-feira:

Veneza-Udinese, 3-2