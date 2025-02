A Juventus deslocou-se até ao reduto do Cagliari e venceu por 1-0, graças a um golo solitário de Dusan Vlahovic.

Com o objetivo de manter a série consecutiva de vitórias na Liga Italiana, a equipa visitante alinhou com Francisco Conceição de início e colocou-se em vantagem ainda cedo no encontro. Logo aos 12 minutos, o avançado sérvio recuperou a bola em zona subida, entrou na área e passou pelo guarda-redes antes de rematar para o fundo da baliza.

Apesar do equilíbrio durante os segundos 45 minutos, o resultado não sofreu alterações até final e a Juventus arrecadou assim o quarto triunfo consecutivo para a competição. Com 49 pontos somados, mantém os cinco de atraso para a Atalanta e continua em zona de acesso à Liga dos Campeões.