A Juventus deslocou-se até ao reduto da Udinese e venceu por 1-0, dando assim início a uma série de dois jogos consecutivos a vencer, depois da goleada frente ao Pisa (4-0), na última jornada da Liga Italiana.

Em Udine, os comandados de Spalletti tiveram o jogo na mão desde início, com um domínio em todos os aspetos, sobretudo nas oportunidades claras de golo. Por isso, foi com alguma naturalidade que se adiantaram no marcador e por intermédio de Jérémie Boga. Na sequência de um passe na profundidade, Yildiz não foi egoísta e ofereceu o 1-0 ao colega de equipa, que surgiu ao segundo poste para finalizar para o fundo da baliza.

Esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com uma dor de cabeça para o técnico italiano. Thuram saiu lesionado e teve de ser substituído por Koopmeiners.

Francisco Conceição foi titular na vecchia signora e teve nos pés a oportunidade de ampliar a vantagem dos visitantes, aos 70 minutos, só que o árbitro foi alertado para a posição irregular do internacional português e o lance não contou. O golo anulado antecedeu a substituição do camisola sete e para o seu lugar entrou Miretti.

Com este resultado, a Juventus soma 53 pontos e sobe (à condição) ao quarto lugar da Liga Italiana, ultrapassando o Como que ainda tem de entrar em campo esta 29.ª jornada.