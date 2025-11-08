Itália: Juventus não evita nulo no dérbi após empate contra o Sporting
Francisco Conceição foi titular diante do Torino, no encontro da 11.ª jornada da Liga Italiana
Poucos dias após ter empatado a um golo na receção ao Sporting, para a Liga dos Campeões, a Juventus não conseguiu evitar o nulo diante do Torino e pode cair ao sexto lugar da Liga Italiana.
Com o português Francisco Conceição no onze inicial, a equipa da casa teve o encontro quase sempre controlado, mas acabou por não se mostrar eficaz à frente da baliza de Paleari. As equipas recolheram aos balneários com o empate no marcador e o momento do encontro acabou por ser algo caricato e envolveu precisamente o internacional português.
Francisco Conceição foi substituído aos 65 minutos e para o seu lugar entrou Zhegrova. Ora, já no banco de suplentes, a realização do jogo captou um momento em que o avançado surge a protestar e Vlahovic tenta acalmar o colega de equipa.
Confira aqui o momento com Francisco Conceição:
Este nulo mantém a Juventus no quinto lugar da tabela classificativa, com 19 pontos, e pode ficar ainda mais longe da liderança da prova.