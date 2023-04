O Nápoles foi ao reduto da Juventus garantir um triunfo pela margem mínima (0-1), em encontro referente à 31.ª jornada da Serie A de Itália.

O líder ampliou desta forma a vantagem na frente, face ao desaire da Lazio. A margem passa para 17 pontos.

Raspadori marcou o único golo do encontro, ao minuto 90+3, seguindo-se uma enorme confusão no terreno de jogo.

Pouco antes, Angel Di María tinha balançado as redes para a Juventus (82m), mas o lance foi anulado com recurso ao VAR.

A Vecchia Signora, que recuperou nos últimos dias os 15 pontos retirados anteriormente, fica assim no último lugar do pódio, mas pode ser alcançado pela AS Roma de José Mourinho, que ainda não entrou em campo.