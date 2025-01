No dérbi de Turim, na 20.ª ronda da Serie A, a Juventus empatou a um golo na visita ao Torino. Os visitantes não contaram com o melhor marcador, o sérvio Vlahovic, nem com Francisco Conceição, ambos lesionados.

Numa primeira parte muito disputada – e bem temperada – o turco Yildiz inaugurou o marcador, ao oitavo minuto.

De parada e resposta, Vlasic repôs a igualdade, aos 45+1m.

No arranque da segunda parte, os treinadores – Vanoli e Thiago Motta – foram expulsos, depois de a confusão na linha lateral obrigar à interrupção do encontro. Em causa uma intensa troca de argumentos sobre uma alegada falta sobre Karamoh, avançado do Torino.

Entre trocas, e apesar das investidas da Juventus, o empate prevaleceu. Ainda que invencível no campeonato, a Juventus encaixou o 12.º empate em 19 rondas disputadas. Por isso, segue no 5.º posto, com 33 pontos, a 11 do Nápoles (1.º).

Na noite de terça-feira (19h45), a Juventus acerta calendário no reduto da Atalanta (2.ª), em encontro da 19.ª jornada.

Quanto ao Torino, é 11.º classificado, com 22 pontos, cinco de diferença para a linha de água. Segue-se a visita à Fiorentina (6.ª), a 19 de janeiro.