A Juventus anunciou esta terça-feira a contratação de Mattia Brugarello até 2027.

«A Juventus Next Gen adicionou um novo jogador jovem e talentoso à equipa, com a contratação de Mattia Brugarello: o acordo que vincula o jogador aos Bianconeri até 30 de junho de 2027», pode ler-se no comunicado oficial.

O jovem defesa de 19 anos fez formação no Monza e na temporada passada representou o Teramo, da quarta divisão italiana.

