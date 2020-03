Wojciech Szczesny só é superado por Alisson no panorama europeu no que diz respeito à percentagem de defesas, mas o guardião polaco da Juventus não está surpreendido com a prestação do rival do Liverpool de quem foi companheiro, há dois anos, na Roma.

«A percentagem de defesas é uma estatística que não me interessa muito. Uma das coisas que um guarda-redes tem de fazer é defender, mas é apenas um de vários aspetos. O Alisson é, atualmente, o melhor do mundo. Tive o prazer de jogar com ele, ele era mais novo, mas já era claro que ia ser um dos melhores», começou por dizer.

O guarda-redes polaco está sozinho, em casa, e diz que tem aproveitado a quarentena… para dormir muito. «Estou um bocado aborrecido, já estou há duas semanas em casa. Estou sozinho em Turim porque a minha família foi para a Polónia. Dito isto, tenho também de dizer que tenho aproveitado para dormir muito, tenho estado muito pacífico, relaxo todos os dias e treino para estar pronto quando o campeonato arrancar», afirmou.

O guardião relatou ainda que estava confiante e calmo quanto aos resultados do teste do coronavírus, depois de Rugani, Matuidi e Dybala terem acusado postivo. «Falei com eles logo após saber os resultados. Todos estão bem e sem sintomas graves. Eu estava calmo e confiante que ia testar negativo», admitiu.

Szczesny falou ainda do jogo com o Inter à porta fechada. «[O jogo com o Inter] foi muito estranho. Mas ganhámos e celebrámos, apesar de que, sem os adeptos, não ser a mesma coisa. No futebol, vivemos com emoções e momentos bonitos, esta é a beleza do desporto», acrescentou, por último.