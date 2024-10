Thiago Motta realizou, este sábado, a antevisão ao encontro com o Cagliari, a contar para a 7.ª jornada da Liga Italiana.

Em declarações aos jornalistas, o técnico da Juventus deixou rasgados elogios a Francisco Conceição, que se juntou ao clube no último defeso, por empréstimo do FC Porto. Thiago Motta destacou a capacidade de adaptação do internacional português ao resto do grupo e a entrega que tem em cada treino e em cada encontro.

«O Francisco encaixou-se muito bem com o resto do grupo. Ele tem trabalhado muito bem e estou muito feliz com ele, a atitude que tem é fantástica, dá sempre o máximo em cada treino e em cada jogo. Tenho o privilégio de ter um jogador como ele na minha equipa», garantiu.

Com três jogos realizados até ao momento pela Juventus, o avançado fez dois golos e uma assistência.