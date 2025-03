Thiago Motta, de 42 anos, confessa ter vivido «momentos intensos» na Juventus, após ter comandado a equipa durante oito meses.

«Vivi momentos intensos, sempre encarados com a máxima determinação e vontade de melhorar a cada dia. Agradeço aos proprietários por me terem dado a oportunidade de fazer parte deste grande clube, à direção e a todas as pessoas do clube que me apoiaram no meu trabalho diário, aos jogadores pelo seu trabalho árduo e empenho desde o primeiro dia juntos. Desejo aos adeptos e à Juventus tudo de bom para o futuro», afirmou o técnico ítalo-brasileiro, em declarações à agência de notícias italiana ANSA.

Motta, que foi substituído por Igor Tudor no cargo de treinador, orientou a «vecchia signora» em 42 jogos oficiais e celebrou 18 vitórias.