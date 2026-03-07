A Juventus goleou o Pisa (4-0) num jogo referente à 28.ª jornada da Liga italiana. Francisco Conceição, internacional português foi titular e assim para o terceiro do encontro.

A jogar em casa, a Juve regressou às vitórias, depois do empate em Roma, de forma categórica. Porém, os golos – que escreveram uma história de goleada – surgiram apenas no segundo tempo.

Andrea Cambiaso, defesa italiano, fez o primeiro do encontro na passagem do minuto 54. Depois, foi como o ketchup. Khéphren Thuram, internacional francês dilatou a vantagem da Juve pouco depois (65m).

De seguida, chegou o terceiro da equipa da casa com toque português. Conceição arrancou pelo lado direito e serviu Kenan Yildiz à entrada da área. O turco ajeitou e rematou cruzado para o 3-0 (75m).

O resultado final seria estabelecido já em tempo de compensação. Jérémie Boga, avançado natural da Costa do Marfim, fechou as contas do jogo (90+3m), marcando pelo segundo jogo consecutivo.

Com este triunfo (4-0), a Juventus mantém-se na quinta posição com 50 pontos. O Pisa, por sua vez, está em lugares de descida – 19.º com 15 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga italiana.