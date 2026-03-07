VÍDEO: Francisco Conceição assiste na goleada da Juventus
«Vecchia Signora» venceu o Pisa por 4-0 na 28.ª jornada da Serie A
A Juventus goleou o Pisa (4-0) num jogo referente à 28.ª jornada da Liga italiana. Francisco Conceição, internacional português foi titular e assim para o terceiro do encontro.
A jogar em casa, a Juve regressou às vitórias, depois do empate em Roma, de forma categórica. Porém, os golos – que escreveram uma história de goleada – surgiram apenas no segundo tempo.
Andrea Cambiaso, defesa italiano, fez o primeiro do encontro na passagem do minuto 54. Depois, foi como o ketchup. Khéphren Thuram, internacional francês dilatou a vantagem da Juve pouco depois (65m).
De seguida, chegou o terceiro da equipa da casa com toque português. Conceição arrancou pelo lado direito e serviu Kenan Yildiz à entrada da área. O turco ajeitou e rematou cruzado para o 3-0 (75m).
Francisco Conceição serviu Yıldız para um belo golo na vitória da Juventus por 4-0 ⚫️⚪️#sporttvportugal #SerieA #Juventus #Pisa #insparya pic.twitter.com/rtCPhId5uk— sport tv (@sporttvportugal) March 7, 2026
O resultado final seria estabelecido já em tempo de compensação. Jérémie Boga, avançado natural da Costa do Marfim, fechou as contas do jogo (90+3m), marcando pelo segundo jogo consecutivo.
Com este triunfo (4-0), a Juventus mantém-se na quinta posição com 50 pontos. O Pisa, por sua vez, está em lugares de descida – 19.º com 15 pontos.