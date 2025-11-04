Kevin de Bruyne foi operado com sucesso ao bíceps femoral da coxa direita e dá início ao período de recuperação que deve terminar apenas daqui a quatro meses.

O médio do Nápoles lesionou-se, de forma algo inusitada, ao bater uma grande penalidade durante o encontro com o Inter e está por isso afastada a possibilidade de defrontar o Benfica para a Liga dos Campeões.

«Como todos sabem, vou ficar afastado durante algum tempo. A boa notícia é que a cirurgia correu na perfeição. O meu regresso já começou», pode ler-se na mensagem partilhada pelo internacional belga nas redes sociais.

Leia aqui a mensagem de Kevin de Bruyne: