Há 1h e 39min
«Cirurgia correu na perfeição»: Kevin de Bruyne descansa adeptos do Nápoles
Médio belga lesionou-se na coxa direita e enfrenta uma paragem de quatro meses
Kevin de Bruyne foi operado com sucesso ao bíceps femoral da coxa direita e dá início ao período de recuperação que deve terminar apenas daqui a quatro meses.
O médio do Nápoles lesionou-se, de forma algo inusitada, ao bater uma grande penalidade durante o encontro com o Inter e está por isso afastada a possibilidade de defrontar o Benfica para a Liga dos Campeões.
«Como todos sabem, vou ficar afastado durante algum tempo. A boa notícia é que a cirurgia correu na perfeição. O meu regresso já começou», pode ler-se na mensagem partilhada pelo internacional belga nas redes sociais.
Leia aqui a mensagem de Kevin de Bruyne:
