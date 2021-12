O Nápoles não vence há três jogos na Serie A e perdeu pela segunda vez consecutiva em casa. O Empoli, uma das equipas a jogar melhor futebol em Itália, foi ao Estádio Diego Maradona vencer por 1-0 e deixar em choque os homens da casa.



O único golo do jogo foi marcado por Patrick Cutrone, aos 70 minutos.



Os napolitanos perderam Zielinski na primeira parte, devido a problemas respiratórios, e mais tarde Elmas. Podem ainda queixar-se de azar no golo, pois a bola desviou em Rrahmani antes de bater David Ospina.



A derrota deixa o antigo líder da Serie A no quarto lugar, a três pontos do Milan.



Surpreendente foi também a derrota da irregular Lazio, de Maurizio Sarri. Aqui com a atenuante de o jogo ter sido realizado em Sassuolo. Os romanos marcaram por Zaccagni, mas dois campeões da Europa fizeram a reviravolta: Berardi e Raspadori, 2-1.



CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A