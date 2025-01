Três dias após ter sido notícia o despedimento de Juan Bernabé, tratador da águia Olimpia (mascote da Lazio), após partilhar um vídeo de uma prótese peniana, começou a circular nos meios de comunicação italianos que o mesmo estaria barricado no centro de estágios do clube.

Ora, em entrevista à Radio 24, o homem de 56 anos garantiu que as acusações eram falsas e que inclusive a polícia bateu-lhe à porta devido a essas mesmas notícias.

«Não estou barricado, apenas estou sossegado no meu quarto em Formello. Já me apareceram cá cinco polícias para verificar se eu estou barricado, por causa das notícias. A verdade é que não me posso levantar, caso contrário perco sangue pelo pénis e é muito doloroso», afirmou.

Ainda assim, Juan Bernabé admitiu que está a ser bem tratado no clube, sendo que possui um documento que o obriga a ficar nas instalações e referiu também que está a «recuperar as forças após a operação».