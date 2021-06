A rivalidade entre os adeptos da Lazio e da Roma está ao rubro. Com a oficialização de Maurizio Sarri no emblema laziale, uma onda de entusiasmo tomou parte da Cidade Eterna e alguns tiffosi azuis lembraram-se de provocar o velho vizinho.



Como se hão-de lembrar, há algumas semanas apareceu numa parede de Roma a imagem de José Mourinho montado numa elegante vespa. As gentes da AS Roma quiseram ilustrar a admiração pelo treinador português e eternizá-la numa gravura urbana.



A resposta da Lazio chegou agora.

Onde antes estava apenas Mourinho a conduzir o motociclo, vê-se desde quarta-feira à noite também o desenho da cara de Maurizio Sarri a cuspir fumo para cima do treinador português.

Roma, cidade de mil encantos e ainda mais monumentos, tem agora aqui mais um santuário digno de uma visita. Um santuário do futebol e da rivalidade entre os dois maiores símbolos da cidade: a AS Roma e a Lazio.

A foto reproduzida é da autoria de Dario Marchetti, jornalista do Tuttomercato.