O AC Milan saiu de Roma humilhado, ao ser goleado pela Lazio, por 4-0, na 19.ª jornada da Serie A, somando o quinto jogo consecutivo sem vencer.

A Lazio adiantou-se no marcador aos quatro minutos, por intermédio de Sergej Milinkovic-Savic, após assistência de Mattia Zaccagni, que seria o autor do segundo golo ao minuto 38, com um remate rasteiro que bateu o guarda-redes Tatarusanu.

A equipa da capital italiana marcou dois golos na segunda parte, aos 67 e 75 minutos, pelo médio espanhol Luis Alberto, na execução de um penálti, e pelo brasileiro Felipe Anderson, ex-FC Porto.

Do onze inicial do AC Milan fez parte o internacional português Rafael Leão. No banco da Lazio esteve o guarda-redes português Luís Maximiano, que não chegou a ser utilizado.

O Nápoles aumenta desta forma a vantagem na frente da classificação para 12 pontos, enquanto o AC Milan tem de gerir um ponto de vantagem sobre um trio formado por Lazio, Inter e Roma.