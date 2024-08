A Lazio derrotou o Veneza por 3-1, no jogo da primeira jornada da Liga Italiana.

O Olímpico de Roma foi o palco do encontro que arrancou praticamente com um golo, mas para a felicidade dos visitantes. Logo aos três minutos, Magnus Kofod Andersen deu vantagem ao Veneza, equipa recém-promovida ao principal escalão do futebol do país.

Só que essa vantagem não durou muito tempo, já que aos 11 minutos, Taty Castellanos encarregou-se de restabelecer a igualdade no marcador. Este golo galvanizou a equipa da capital, que chegou ao intervalo a vencer, graças à grande penalidade convertida com sucesso pelo avançado Mattia Zaccagni.

As contas do encontro só ficaram fechadas nos últimos minutos do segundo tempo e com uma infelicidade de Giorgio Altare, que introduziu a bola na própria baliza e confirmou assim a vitória por 3-1 da Lazio, que assumiu o segundo lugar da Liga, com três pontos, os mesmos do Hellas Verona.

No outro jogo a envolver equipas romanas, a Roma não conseguiu superiorizar-se ao Cagliari, numa deslocação que terminou com um nulo e sem a utilização do português João Costa, que ficou no banco de suplentes dos «giallorossi».