A Lazio atropelou esta segunda-feira o Génova, por 3-0, em jogo referente à quinta jornada da Liga italiana.

Depois de uma entrada com o pé direito, a Lazio viu-se na frente desde cedo, logo aos quatro minutos. Matteo Cancellieri agradeceu o passe de Castellanos e abriu o marcador. Aos 30 minutos, Castellanos voltou a aparecer e fez o 2-0.

O último golo da partida foi marcado já na segunda parte, aos 63 minutos, com Mattia Zaccagni a escrever o nome na lista de marcadores.

O português Nuno Tavares, da Lazio, foi lançado aos 69 minutos, enquanto Vitinha, do Génova, começou de início e saiu aos 68m.

No outro jogo do dia, o Parma triunfou na receção ao Torino, por 2-1, com Mateo Pellegrino em destaque ao bisar pela equipa da casa. Cyril Ngonge ainda reduziu, mas não evitou a derrota.

Com estes resultados, a Lazio segue em 12.º lugar, com seis pontos. O Génova está em 19.º, com dois. O Parma está em 14.º e o Torino em 15.º, com cinco e quatro pontos, respetivamente.