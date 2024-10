A Lazio recebeu e venceu o Empoli, por 2-1, e somou a segunda vitória consecutiva para a Liga Italiana.

Com Nuno Tavares no onze inicial, o português voltou a brilhar, mas já lá vamos, porque a equipa da casa entrou mal no encontro e logo aos nove minutos já perdia, graças ao golo de Sebastiano Esposito.

Ora, depois de ter batido um recorde na última semana (primeiro jogador a fazer quatro assistências nos primeiros quatro jogos do campeonato), Nuno Tavares voltou a fazer mais um passe para golo, desta feita para Mattia Zaccagni. No frente a frente com um adversário, o defesa luso realizou um excelente trabalho e cruzou para o interior da área, onde o internacional italiano finalizou de cabeça, fora do alcance do guarda-redes.

Até ao intervalo, o resultado não se alterou e logo a abrir o segundo tempo, a Lazio podia ter feito a cambalhota no marcador, só que após assinalar grande penalidade, Castellanos não conseguiu aplicar o castigo máximo ao Empoli. Ainda assim, o argentino conseguiu redimir-se, já bem perto do fim, com uma assistência para Pedro, que deu assim os três pontos à equipa romana.

Este resultado deixa a Lazio com 13 pontos, os mesmos da Juventus e está a três do Nápoles, atual líder do campeonato.

Quanto ao Bolonha, adversário de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões, não foi além de um empate a zero frente ao Parma, num jogo em que a equipa da casa esteve praticamente a segunda parte inteira a jogar com mais um elemento.

Com apenas um triunfo desde o início da temporada, o Bolonha ocupa a 12.ª posição do campeonato, com oito pontos somados.