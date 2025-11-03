Itália
Itália: Lazio regressa às vitórias na receção ao Cagliari
Internacional português Nuno Tavares continua de fora por lesão
A Lazio regressou às vitórias no fecho da décima jornada da Liga italiana. A formação da capital recebeu e venceu o Cagliari (2-0). Na outra partida do dia, Vitinha foi titular na primeira vitória do Genova.
Ainda sem Nuno Tavares, afastado por lesão, a Lazio garantiu os três pontos com golos na segunda parte. Gustav Isaksen, avançado dinamarquês, fez o primeiro da partida para lá da hora de jogo (65m). O capitão Mattia Zaccagni fechou as contas do jogo já em tempo de compensação (90+1m).
Com este triunfo (2-0), a Lazio sobe ao oitavo lugar com 15 pontos. Já o Cagliari é 14.º com nove pontos.
Confira toda a classificação da Liga italiana.
