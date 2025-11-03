A Lazio regressou às vitórias no fecho da décima jornada da Liga italiana. A formação da capital recebeu e venceu o Cagliari (2-0). Na outra partida do dia, Vitinha foi titular na primeira vitória do Genova.

Ainda sem Nuno Tavares, afastado por lesão, a Lazio garantiu os três pontos com golos na segunda parte. Gustav Isaksen, avançado dinamarquês, fez o primeiro da partida para lá da hora de jogo (65m). O capitão Mattia Zaccagni fechou as contas do jogo já em tempo de compensação (90+1m).

Com este triunfo (2-0), a Lazio sobe ao oitavo lugar com 15 pontos. Já o Cagliari é 14.º com nove pontos.

