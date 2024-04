A noite desta sexta-feira fica marcada por uma «bomba» vinda de Itália, mais concretamente de Luis Alberto.

Em declarações após a goleada por 4-1 da Lazio diante da Salernitana, citadas pela «Gazzetta dello Sport», o internacional espanhol anunciou que pediu a rescisão de contrato, com o clube que representa desde 2016/17.

O jogador tinha prolongado o vínculo com a Lazio, em outubro do ano passado, sendo que a mesma fonte garante que era válido até 2027.

«Foram semanas muito difíceis para mim, com tudo o que aconteceu. Não sei o que se segue, mas sei que esta é a minha última temporada na Lazio. Não quero receber nem mais um euro do clube, já pedi a rescisão de contrato. Vou deixar os próximos quatro anos para os restantes. Chegou a hora de me afastar de um clube que me deu muito, é altura de deixar o meu salário para outros», afirmou o médio.

Ao serviço da Lazio, Luis Alberto apontou 51 golos num total de 302 jogos. No palmarés tem uma Taça de Itália e duas Supertaças do país.